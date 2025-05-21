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    Жители Астаны смогут в реальном времени отслеживать движение бригады скорой помощи

    Это решение направлено на повышение прозрачности работы экстренных служб, снижение уровня тревожности у граждан, а также уменьшение нагрузки на диспетчеров.

    21 мая 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Министерство здравоохранения РК совместно с акиматом Астаны запускает пилотный проект по внедрению нового цифрового сервиса, позволяющего жителям столицы отслеживать в режиме реального времени передвижение бригады скорой помощи, направленной по их вызову. При поступлении вызова первой категории срочности система автоматически направляет заявителю SMS-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. Открыв карту в браузере, пользователь может в реальном времени следить за маршрутом скорой помощи.

    По данным службы скорой помощи Астаны, операторы ежедневно обрабатывают до 6000 входящих звонков, до 40% из которых составляют повторные обращения, связанные с уточнением времени прибытия бригады. Внедрение системы автоматического информирования позволит существенно снизить количество подобных звонков и сосредоточить ресурсы на обработке новых экстренных обращений.

    На первом этапе функция будет доступна для части вызовов первой категории срочности на территории Астаны. В дальнейшем планируется масштабирование проекта на экстренные вызовы по всей территории Казахстана.

    «Возможность видеть движение бригады скорой помощи — это пример того, как технологии обеспечивают прозрачность, снижают тревогу у вызывающих и сокращают нагрузку на диспетчеров. Кроме того, цифровое информирование помогает подготовиться к прибытию бригады, к примеру, открыть шлагбаум во дворе или подготовить документы пациента», — отметил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

    Министерство здравоохранения продолжит внедрение цифровых решений в систему здравоохранения с целью повышения качества, доступности и оперативности медицинской помощи для всех граждан страны.

    Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

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