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    В Туркестанской и Жамбылской областях проведут автоматизацию каналов

    Данные, собираемые каналами, попадут в Национальную информационную систему водных ресурсов.

    20 мая 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт

    Автоматизация 81 канала в Туркестанской области и 78 каналов в Жамбылской области будет проведена в ближайшие 2 года. Работы планируется завершить до 2027 года. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по объектам.

    После завершения монтажных работ и готовности информационных систем планируется интеграция всех собираемых каналами данных в Национальную информационную систему водных ресурсов. Это позволит осуществлять анализ и планировать объемы водозабора.

    «Глава государства дал поручение оцифровать не менее 3500 км ирригационных каналов. На сегодня эта работа ведется и в Кызылординской области. Реализация проекта поможет эффективнее использовать воду, повысить точность ее учета и сократить потери», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

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