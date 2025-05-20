В Туркестанской и Жамбылской областях проведут автоматизацию каналов

Данные, собираемые каналами, попадут в Национальную информационную систему водных ресурсов.

Автоматизация 81 канала в Туркестанской области и 78 каналов в Жамбылской области будет проведена в ближайшие 2 года. Работы планируется завершить до 2027 года. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по объектам.

После завершения монтажных работ и готовности информационных систем планируется интеграция всех собираемых каналами данных в Национальную информационную систему водных ресурсов. Это позволит осуществлять анализ и планировать объемы водозабора.

«Глава государства дал поручение оцифровать не менее 3500 км ирригационных каналов. На сегодня эта работа ведется и в Кызылординской области. Реализация проекта поможет эффективнее использовать воду, повысить точность ее учета и сократить потери», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.