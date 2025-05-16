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747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    К казахстанцам обратились из-за SMS от 1414

    В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб.

    16 мая 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Об этом предупредили в АО «Национальные информационные технологии». Мошенники стремятся получить личные данные казахстанцев и доступ к их телефонам, передает Zakon.kz.

    «Не сообщайте код от 1414 третьим лицам. Мошенники могут позвонить вам и попросить сообщить код из SMS. Это является психологической уловкой и делается для того, чтобы завоевать ваше доверие и отвлечь вас. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб, чтобы получить ваши персональные данные, утверждая, что это необходимо для решения различных проблем», — заявили в АО НИТ.

    Что важно знать:

    — Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам.
    — Не переходите по подозрительным ссылкам.
    — Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев.
    — Если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414.

    «Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах. Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам», — обратились к гражданам в АО НИТ.

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