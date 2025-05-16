К казахстанцам обратились из-за SMS от 1414

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб.

Об этом предупредили в АО «Национальные информационные технологии». Мошенники стремятся получить личные данные казахстанцев и доступ к их телефонам, передает Zakon.kz.

«Не сообщайте код от 1414 третьим лицам. Мошенники могут позвонить вам и попросить сообщить код из SMS. Это является психологической уловкой и делается для того, чтобы завоевать ваше доверие и отвлечь вас. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб, чтобы получить ваши персональные данные, утверждая, что это необходимо для решения различных проблем», — заявили в АО НИТ.

Что важно знать:

— Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам.

— Не переходите по подозрительным ссылкам.

— Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев.

— Если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414.

«Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах. Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам», — обратились к гражданам в АО НИТ.