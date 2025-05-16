Smart Data Ukimet: новый этап цифровизации госуслуг

Запущен пилотный проект по включению ПО и продукции электронной промышленности в соответствующий реестр в проактивном формате посредством использования информационно-аналитической системы.

Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подписан приказ от 8 мая 2025 года № 204/НҚ О запуске пилотного проекта по включению (исключению) программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр (из реестра) доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности в проактивном формате посредством использования информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet. Приказ вводится в действие с 15 мая 2025 года и действует в течение одного года со дня его подписания, передает Учет.kz.

Утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при запуске пилотного проекта. Участники пилотного проекта дают согласие на сбор, обработку персональных данных посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным.

АО «Национальные информационные технологии» в соответствии с законом РК «О персональных данных и их защите» приказано обеспечить:

1) подключение к государственному сервису контроля доступа к персональным данным (далее — сервис КДП) посредством подачи заявки в Smart Bridge;

2) при оказании услуг в рамках пилотного проекта получение согласия субъекта персональных данных или его законного представителя посредством сервиса КДП.