Цифровой помощник будет следить за ЧСИ в Казахстане

С его помощью планируется внедрение системы оценки действий судебного исполнителя.

В целях качественного и своевременного исполнения исполнительного производства Минюст проводит масштабную работу, направленную на оптимизацию исполнительских процедур путем внедрения процесса автоматизации в информационную систему. Одна из мер — внедрение формата логического контроля, обеспечивающего полный контроль за принятыми мерами в информационной системе «Цифровой помощник», передает Liter.kz.

«С помощью Цифрового помощника планируется внедрение системы оценки действий судебного исполнителя; интеграция информационной системы исполнительного производства с системой Е-заявление для направления обращений непосредственно частному судебному исполнителю без обращения в уполномоченный орган; автоматическое формирование шаблонов заявлений сторон; обеспечение контроля за своевременностью и законностью принятых мер к должнику и взыскателю в личном кабинете сторон», — рассказал председатель Комитета принудительного исполнения МЮ РК Махсат Балабеков.

Кроме того, цифровизация системы исполнительного производства позволяет автоматически получать данные о выезде должника за границу. Также автоматизирован процесс розыска должников.