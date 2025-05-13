Суперкомпьютерный кластер и цифровизация нефтегазовой отрасли: 10 документов подписали Казахстан и ОАЭ

Президент РК провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби в Акорде.

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса казахско-эмиратским отношениям. По словам Президента, Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. В 2023 году правительства двух стран подписали Совместную декларацию о реализации стратегических инвестиционных проектов.

Отмечено, что Объединенные Арабские Эмираты входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана. В 2024 году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув рекордных значений. Глава государства приветствовал подписание в рамках этого визита более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную 5 миллиардам долларов. Их реализация придаст мощный импульс стратегическому сотрудничеству и будет способствовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей.

В свою очередь Наследный принц подчеркнул, что отношения между Казахстаном и ОАЭ строятся на доверии, взаимной поддержке и стремлении к общему прогрессу. Эти связи давно вышли за рамки торгово-инвестиционного взаимодействия, охватывая широкий спектр направлений — от энергетики и транспорта до цифровой инфраструктуры и образования. По словам Наследного принца, подписываемые соглашения отражают общность в видении приоритетных целей совместной деятельности в будущем.

По завершении переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами:

— меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между министерством транспорта Казахстана и министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов;

— меморандум о сотрудничестве между министерством юстиции Казахстана и министерством юстиции ОАЭ;

— соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в Казахстане между АО «ФНБ „Самрук-Казына“» и Masdar;

— соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Казахстана между АО «ФНБ „Самрук-Казына“» и AIQ;

— меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «ФНБ „Самрук-Казына“» и Abu Dhabi Commercial Bank;

— соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Казахстане между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Presight;

— протокол между АО «НК „КазМунайГаз“» и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота;

— соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО «НК „QazaqGaz“» и AIQ;

— меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и Фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане;

— соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» города Астаны и прилегающей территории между министерством транспорта Казахстана и Terminals Astana Airport Limited.

Кроме того, на церемонии объявлено о ратификации соглашения между правительством РК и правительством ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции в Жамбылской области.