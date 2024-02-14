Казахстан подписал соглашение о создании суперкомпьютера

МЦРИАП и Самрук-Казына подписали соглашение с Presight AI Ltd.

На расширенном заседании правительства Президент отметил важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. По поручению Главы государства Министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и АО «Самрук-Казына» подписали соглашение с Presight AI Ltd. об основных условиях по проекту создания суперкомпьютера в Казахстане и строительства соответствующего центра обработки данных.

Проект планируется осуществить в два этапа. Первый предполагает размещение вычислительных мощностей в существующем ЦОД АО «НИТ» (оператор ИКТ электронного правительства), а второй — строительство нового ЦОД с размещением большого количества вычислительных мощностей.

Ранее Багдат Мусин отметил важность создания своего национального LLM (большая языковая модель) для возможности внедрения ИИ во все сферы экономики, а также в электронное правительство. Так, Министерством организована совместная работа с Назарбаев университетом, Фондом «Тіл-Қазына» и другими институтами по подготовке к созданию Kazakh LLM для широкого применения искусственного интеллекта в отраслях экономики, а также разработке механизма предоставления доступа к вычислительным мощностям стартапам, институтам и исследовательским центрам Казахстана.

Отмечается, что со стороны рынка, высших учебных заведений, научного сообщества и государственных органов имеется потребность в создании технологической инфраструктуры (суперкомпьютер) для успешного развития инструментов ИИ. Секторы экономики получат значительные выгоды от ИИ, включая информационные технологии, финансовые услуги, здравоохранение, энергетику и производство. Кроме того, запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран.