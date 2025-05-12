Сенат ратифицировал соглашение с ОАЭ о строительстве ветровой электростанции

В рамках проекта предполагается усиление транзитного потенциала южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение с ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции. Соглашение было подписано 2 декабря 2023 года в Дубае. В Жамбылской области планируется строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт и системы накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВт/ч, передает Zakon.kz.

«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC будет осуществлять техническую диспетчеризацию отпуска в сеть и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи. Акиматом Жамбылской области будет предоставлен в аренду земельный участок», — пояснил сенатор Шакарим Буктугутов.

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ВЭС, будет составлять 4,49 цента за кВт/ч. Этот тариф установлен с учетом международной практики и уровня рентабельности проекта, обеспечивая привлечение иностранных инвестиций и поддержку со стороны государства. Тариф включает в себя затраты по строительству линий, использованию систем накопления энергии, выработке электрической энергии.

Казахстанская сторона должна осуществлять выплату компенсации инвестору за любые возросшие издержки, в том числе при изменении законодательства и электросетевых правил, а также при строительстве конкурирующих проектов и увеличении стоимости земли. Казахстанская сторона не должна будет допускать возведения каких-либо проектов или строительства по соседству, которое может повлиять на поток ветра, используемого для производства электроэнергии.

Проект реализуется при участии консорциума из нескольких акционеров: Masdar (ОАЭ) — 40% акций; Даблъю Солар (ОАЭ) — 40% акций; Казахгринпауэр — 18% акций; Казахстанский инвестиционный фонд развития — 2% акций.

Для подключения ВЭС к энергосистеме потребуется строительство высоковольтных линий электропередачи протяженностью более 400 км. В рамках проекта предполагается усиление транзитного потенциала южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Реализация проекта создаст около 100 постоянных и 1000 временных рабочих мест и привлечет порядка 1,4 млрд долларов инвестиций. Предполагается выработка дополнительных 3,4 млрд кВт/ч зеленой энергии.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали это соглашение.