Рост рынка интеллектуального управления дорожным движением достигнет $20 млрд к 2027 году

Аналитики призывают поставщиков интеллектуального управления дорожным движением предлагать программно-управляемые модульные решения с помощью моделей Software-as-a-Service.

Глобальный рынок интеллектуального управления дорожным движением вырастет на 37% в течение следующих двух лет — с почти 15 млрд долларов в 2025 году. Этот рост, обусловленный быстрой урбанизацией на развивающихся рынках и акцентом на устойчивое развитие, ожидается, несмотря на экономическое давление и проблемы совместимости с устаревшими интеллектуальными системами управления дорожным движением. Такие данные содержатся в исследовании Juniper Research.

Преодоление проблем совместимости требует экспертизы и обновлений. Чтобы преодолеть проблемы совместимости и затрат, аналитики призывают поставщиков интеллектуального управления дорожным движением предлагать программно-управляемые модульные решения с помощью моделей Software-as-a-Service. Предложение программного обеспечения и услуг на основе подписки, в частности аналитических и сервисных услуг на основе ИИ, снизит расходы для правительств и транспортных агентств, повысит доступность для небольших или финансово ограниченных агентств. Эти модели также позволят поставщикам повысить доверие пользователей, поскольку пользователи начнут видеть ценность от развернутых услуг и быстрее получать прибыль от инвестиций.

Исследование прогнозирует, что если этот подход будет принят в качестве неотъемлемого компонента стратегий поставщиков, рынок к 2030 году вырастет вдвое, достигнув 32 млрд долларов. Ожидается, что с технологическими достижениями, а именно видеоаналитикой на основе ИИ и снижением стоимости датчиков, рынок интеллектуального трафика значительно вырастет в период между 2027 и 2030 годами.

Автор исследования Мишель Джойнсон отмечает: «Поставщики должны сосредоточиться на развертывании своих SaaS-решений на основе многоуровневых моделей ценообразования подписки, поскольку это снизит барьер для входа для небольших предприятий. Это также позволит поставщикам продавать услуги по мере того, как они приобретают доверие, максимизируя доход».