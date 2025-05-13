Elcore Kazakhstan расширяет контракт Nutanix на рынок Казахстана

Теперь в портфеле компании решения ведущего разработчика для гиперконвергентной инфраструктуры и облачной трансформации.

Международный IT-дистрибьютор Elcore Distribution объявил о расширении стратегического партнерства с компанией Nutanix, ведущим разработчиком решений для гиперконвергентной инфраструктуры и облачной трансформации.

Новый этап сотрудничества предполагает активный выход на рынок Казахстана, с полноценной локальной технической, маркетинговой и сервисной поддержкой.

В фокусе партнерства — обеспечение регионального бизнеса и государственных структур современными IT-решениями, включая построение частных и гибридных облаков, а также инфраструктуры для запуска AI-инициатив на локальном рынке.

«Мы видим в Nutanix не просто продукт, а стратегический инструмент для трансформации IT. Все чаще бизнес ставит во главу угла безопасность, контроль и быстрое масштабирование — и именно это предлагает Nutanix. Также растет интерес к локальному развертыванию AI-решений, и Nutanix уже имеет готовые технологии под эти нужды. Мы, в свою очередь, готовы разворачивать и поддерживать их с понятным входом для заказчика, — отмечает Назгуль Таимова, региональный директор Elcore в Казахстане. — Последние изменения в глобальной политике VMware привели к существенному удорожанию лицензий и технической поддержки, что стимулировало компании в регионе пересматривать свои подходы к ИТ-инфраструктуре. В ответ на этот спрос Elcore предлагает Nutanix как эффективную, проверенную альтернативу, которая сочетает простоту управления, масштабируемость и прозрачную экономику».

Nutanix — инфраструктура, готовая к будущему

Решения Nutanix базируются на гиперконвергентной архитектуре, объединяющей виртуализацию, хранение, вычисление, безопасность, сеть и контейнерные сервисы в единую платформу.

Среди преимуществ:

— локальное или гибридное развертывание;

— интеграция с AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Cisco, Red Hat;

— готовые решения для запуска генеративного AI — включая GPT-in-a-Box;

— решения в коллаборации c HPE, Dell EMC, Cisco, Lenovo в виде готовых к запуску устройств.

Elcore Kazakhstan оказывает полноценную поддержку партнерам: консультации, подбор решений, пилотные проекты, обучение, постпродажное сопровождение и маркетинговая поддержка.