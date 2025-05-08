Lenovo представила новые решения для хранения данных, которые ускорят IT-модернизацию компаний в эпоху ИИ

Объявлено о крупнейшем в истории компании обновлении портфолио решений для хранения данных, которое включает массивы хранения данных, программно-определяемые хранилища и инновации в области ИИ и виртуализации.

Используя эти решения, бизнес может легко запускать рабочие нагрузки ИИ и модернизации данных на новом поколении инфраструктуры Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile, поддерживая рассуждения в режиме реального времени и уверенно развертывая рабочие нагрузки ИИ и модернизации данных любого масштаба. Представленный портфель включает 21 новую модель ThinkSystem и ThinkAgile с повышенной эффективностью и вычислительными мощностями. Реализованные в них решения для корпоративного ИИ, виртуализации и устойчивости помогут компаниям начать свой путь в ИИ, повысить продуктивность сотрудников и максимизировать выгоду от внедрения.

Среди них:

— Lenovo ThinkAgile SDI V4 Series — полнофункциональные решения «под ключ», которые упрощают IT-инфраструктуру и ускоряют вычисления рассуждений ИИ при работе с разнородными источниками данных, а также сокращают время, необходимое для оценки рабочих нагрузок инференса LLM.

— Новые массивы хранения данных Lenovo ThinkSystem Storage Arrays, созданные для более оперативного использования актуальных данных в бизнес-операциях, обеспечивают в 3 раза более высокую производительность при сниженном энергопотреблении (до 97% экономии энергии). Кроме того, новое оборудование позволяет уменьшить площадь центров обработки данных и снизить совокупную стоимость владения за счет повышения плотности хранения информации на 99% (по сравнению с СХД Lenovo, построенными на основе 10К HDD). Эта эффективность заметна, в том числе, при модернизации устаревшей инфраструктуры.

— Использование ИИ при оптимизации виртуализации требует серьезного апгрейда инфраструктуры хранения для ускорения обработки данных, оптимизации затрат и обеспечения безопасности. Новые конвергентные гибридные облака и решения для виртуализации Lenovo ThinkAgile и ThinkSystem обеспечивают гибкое и эффективное независимое масштабирование вычислительных мощностей и систем хранения данных, сокращают расходы на лицензирование ПО до 40%. Например, новое конвергентное решение Lenovo ThinkAgile для VMware объединяет характеристики корпоративного уровня серии ThinkAgile VX, такие как управление жизненным циклом и простота эксплуатации, с надежным управлением данными, которое предлагают массивы хранения данных серии ThinkSystem DG. Вместе они предоставляют единую гибкую облачную платформу, которая поддерживает рабочие нагрузки гибридного хранилища.

— Решения GPT-in-a-Box на Lenovo ThinkAgile серии HX с жидкостным охлаждением Lenovo Neptune используют первые в индустрии гиперконвергентные устройства для инференса ИИ, превращая ИИ из концепта в успешно работающие распределенные приложения и перенося его из периферии в облако. Это дает до 25% экономии энергии по сравнению с прошлым поколением, ускорение окупаемости инвестиций и переход на data-driven-подход в принятии решений.

— Стартовые наборы AI Starter Kits для Lenovo Hybrid AI Platform — это предварительно сконфигурированные инфраструктурные решения, разработанные для упрощения и ускорения внедрения корпоративного ИИ. Проверенные конфигурации включают вычисления, хранилище, графические процессоры и сети, которые способны масштабироваться вместе с потребностями организации. Новые массивы хранения данных в сериях ThinkSystem предоставляют объединенное файловое, блочное и объектное хранилища, чтобы устранять силосы данных и использовать высокопроизводительные флеш-накопители SSD для сокращения времени до инсайта. Кроме того, эти наборы включают новую автономную защиту на основе ИИ от программ-вымогателей, шифрование и синхронную репликацию с прозрачной отработкой отказа, чтобы обеспечить максимальное время безотказной работы.

В новом поколении решений Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile заложены инструменты для безопасности и устойчивости данных. Среди таких инструментов — снапшоты с защитой от несанкционированного доступа (TPS) и шифрующее ПО. Массивы хранения данных ThinkSystem DG и DM включают новую автономную защиту на основе ИИ от программ-вымогателей, что повышает киберустойчивость, используя ML-модели для проактивного обнаружения и снижения риска атак.

Решения по хранению данных Lenovo также поддерживают ПО для управления XClarity, предоставляя бизнесу всеобъемлющий набор инструментов безопасности, шифрования, комплаенса и коммуникации.

Решения и технологии Lenovo в сочетании с технической поддержкой Lenovo Premier Enhanced Storage Support обеспечивают бизнесу индивидуальный подход и быстрое время ответа, чтобы организации могли внедрять ИИ с уверенностью и применять инновации без ограничений устаревшей инфраструктуры.

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