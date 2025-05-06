Цифровой рейтинг внедряют для оценки конкурентоспособности сотрудников гражданской защиты

Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.

Приказом МЧС от 28 апреля 2025 года в новой редакции утверждены Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в органы гражданской защиты, передает Zakon.kz.

Показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) — сформированное посредством информационной кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии).

Указывается, что определение профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата осуществляется с использованием методов анализа и синтеза.