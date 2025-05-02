МВД подвело промежуточные итоги борьбы с киберпреступностью

В рамках борьбы с правонарушениями в цифровой сфере в Казахстане начал работу Департамент по противодействию киберпреступности.

Одним из ключевых достижений стало предотвращение 66 млн мошеннических звонков — это на 25% больше по сравнению с 2024 годом, выявлено и заблокировано 14 тыс. противоправных сайтов. Раскрываемость киберпреступлений выросла с 28,4% в 2024 году до 38,9% в этом, передает Kazpravda.kz.