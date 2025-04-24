Крупные ветряные электростанции появятся в Жамбылской области

Их общая мощность составит 2 ГВт.

Две крупные ветряные электростанции построят в Жамбылской области. На аппаратном совещании в акимате области под руководством Ербола Карашукеева озвены подробности проектов, передает Sputnik.

В частности, компания Masdar из ОАЭ построит ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт в Сарысуском и Таласском районах. Стоимость проекта — 742 миллиарда тенге. Компания приступит к строительным работам в 2026 году и планирует запуск в 2029-м.

Еще одна компания ведет строительство ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в Мойынкумском районе. Она планирует вложить в проект 1 триллион тенге. Под проект выделено 52 тыс. гектаров земли. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

В регионе уже функционирует 22 возобновляемых источника энергии общей мощностью 571,3 мегаватт. В том числе — шесть гидроэлектростанций, десять ветряных электростанций и шесть солнечных электростанций.