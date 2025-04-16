Ремонт гидросооружений, цифровые технологии и новые дамбы: в Казахстане принят комплекс мер по защите от паводков

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил о комплексе мер, направленных на защиту от паводков и повышение устойчивости водной инфраструктуры.

Для подготовки к паводкам в 2025 году было заранее обследовано 1395 гидротехнических сооружений, 560 из которых требовали ремонта. Восстановлено 79 объектов, продолжаются работы на 46, еще по 18 подготовлена проектно-сметная документация. Всего построена 261 дамба общей протяженностью 590 км (охват 286 населенных пунктов). В шести регионах реализуется 57 дополнительных проектов по строительству и укреплению дамб.

Для повышения точности прогнозов паводков внедряются цифровые технологии. Впервые используется система Tasqyn, моделирующая паводковые сценарии на уязвимых участках, и система Talsim для прогноза объемов притока в водохранилища. Уже смоделированы бассейны рек Есиль и Нура. Эффективность новых систем уже доказана на практике.

«К примеру, система Talsim на 11 апреля прогнозировала приток воды в Астанинское водохранилище в объеме 91 кубометр в секунду, фактический приток составил 97,2 кубометра в секунду. В свою очередь, система Tasqyn на реке Жабай в районе города Атбасар смоделировала возможный сценарий паводка с максимальным пиком 7 апреля в объеме 581 кубометр в секунду, фактический сток составил 567 кубометров в секунду», — отметил Нуржан Нуржигитов.

До конца года планируется цифровое моделирование всех водных ресурсов страны.

По словам министра, водохозяйственная обстановка по Казахстану остается стабильной. На начало марта сформирована свободная емкость в водохранилищах на уровне 14,4 млрд кубометров. Фактический приток составил 6,6 млрд кубометров, при этом 3,5 млрд сброшены в рамках управляемых режимов. Все водохранилища функционируют в штатном режиме. Отдельное внимание уделено трансграничным рекам — осуществляется постоянный обмен гидрологическими данными с Россией и Китаем.

Министр отметил, что единичные подтопления в Акмолинской области связаны с особенностями рельефа и полевым стоком, а не с ошибками в управлении водными системами.