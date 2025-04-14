idocs интегрировала 1С:ЗУП с Enbek.kz

Теперь HR-менеджеры могут автоматически формировать документы и выгружать их в Enbek.kz

С 2016 года idocs зарекомендовала себя как поставщик решений в области оптимизации бизнес-процессов и безбумажного документооборота. Помимо внутреннего, внешнего и международного ЭДО, где подписание документов осуществляется с помощью ЭЦП, QR или SMS, в портфолио idocs имеются интеграционные модули, позволяющие работать с 1С в режиме одного окна.

Модуль 1С:ЗУП (Зарплата и управление персоналом) от idocs значительно облегчает работу HR-менеджерам. Легкость заключается в том, что все действия с кадровыми документами происходят в одной программе, без перехода между вкладками и системами. Сегодня idocs вывела автоматизацию кадрового документооборота на новый уровень. В модуле 1С:ЗУП появилась интеграция с Enbek.kz. Теперь HR-менеджеры могут автоматически формировать документы и выгружать их в Enbek.kz.

Enbek.kz — это портал электронной биржи труда в Казахстане, который включает в себя единую систему учета трудовых договоров. Сервис предназначен для регистрации трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним и расторжения трудовых договоров.

«Мы продолжаем улучшать нашу платформу ЭДО. Интеграция с Enbek.kz — важный этап в развитии idocs в области кадрового электронного документооборота. Теперь сотрудникам HR отделов не нужно делать двойную работу, им стала доступна возможность выгрузки сформированных и подписанных кадровых документов из модуля 1С:ЗУП в Enbek.kz. При этом сам модуль разработан в привычном интерфейсе для HR-менеджеров, он позволяет работать с документами быстро и удобно, в режиме одного окна, без перехода на платформу idocs. Также стоит отметить, что интеграция между системами надежно защищена. Доступ к трудовым договорам и другим кадровым документам имеется только у HR, что минимизирует возмоности утечки данных», — комментирует новведения в функционале интеграционного модуля 1С:ЗУП Шынар Галиева, CEO idocs.

Преимущества интеграции 1С:ЗУП с Enbek.kz:

— экономия ресурсов и времени в процессе трудоустройства;

— минимизация ошибок в данных кадровых документов;

— безопасность и отсутствие вероятности потери документов с конфиденциальной информацией.

Для подключения интеграционного модуля 1С:ЗУП от idocs вы можете обратиться в Отдел по развитию бизнеса: +7 (708-08) 0-44-55, sales@idocs.kz. Подробности на сайте idocs.kz.