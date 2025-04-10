Более 6,5 тыс. SIM-карт изъяли у кибермошенника в Жетісу

При координации прокуратуры области Жетісу сотрудниками ДКНБ и подразделения «Киберпол» ДП выявлен факт незаконного использования оборудования SIM-Box.

В ходе оперативных мероприятий в доме у 29-летнего жителя области изъято 7 устройств SIM-Box, роутеры, компьютеры, ноутбуки, сотовые телефоны и более 6,5 тысяч SIM-карт сотовых операторов, передает Kazpravda.kz.

Начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства»). Подозреваемый взят под стражу.

Прокуратура области призывает граждан быть бдительными, не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкий заработок, при наличии сведений о подозрительных звонках сообщать в правоохранительные органы для изобличения телефонных мошенников.