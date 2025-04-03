Использование искусственного интеллекта в социально-трудовой сфере будет расширено в 2025 году

Министерством труда и социальной защиты населения РК проводится активная работа по внедрению передовых технологий, в том числе - инструментов на основе ИИ.

Искусственный интеллект станет помощником для казахстанцев при подборе вакансий, будет рекомендовать группу инвалидности при заочном освидетельствовании на основе медицинских данных, а также анализировать обращения в контакт-центр.

МТСЗН проводит активную работу по цифровизации социально-трудовой сферы. На сегодняшний день из 49 государственных услуг в электронном формате оказывается 45, в том числе 28 — проактивно. Современные цифровые инструменты, включая ИИ, повышают эффективность и персонализацию услуг. Интеграция с информационными системами других госорганов способствует комплексному решению социально-экономических задач и устойчивому развитию.

Так, цифровая экосистема Enbek предоставляет казахстанцам широкий спектр услуг в сфере занятости — от профориентации до трудоустройства. На портале Электронной биржи труда используется модель ИИ, которая анализирует резюме и вакансии, подбирая рекомендации с учетом таких параметров, как ожидаемая заработная плата, регион проживания и профессиональные навыки. В текущем году возможности по автоматическому подбору вакансий будут расширены, что позволит ускорить поиск работы на 90%.

Запущен Инновационный навигатор проектов, призванный повысить эффективность государственных инвестиций и качество планирования. Функционал портала обеспечивает анализ и прогноз кадровых потребностей, а также мониторинг и контроль проектов. На сегодняшний день там объединены данные по более чем 1 тыс. инвестиционных проектов.

Кроме того, в текущем году планируется создание цифровой платформы «Управление человеческими ресурсами», которая поможет прогнозировать потребность в кадрах, адаптировать программы обучения под реальные запросы рынка труда и повысить эффективность управления трудовыми ресурсами.

При наличии вопросов и предложений, касающихся цифровой экосистемы Enbek, у пользователей есть возможность оставить письменное обращение в чат Контакт-центра по вопросам социально-трудовой сферы. В текущем году для повышения скорости и эффективности первичной обработки таких обращений будет запущен интеллектуальный чат-бот. Он снизит нагрузку на операторов и обеспечит круглосуточную поддержку обратившихся.

Также продолжается развитие Цифровой карты семьи — с сентября прошлого года центральным государственным и местным исполнительным органам доступна возможность анализировать ситуацию в регионах для разработки программ социально-экономического развития. Благодаря проведенной работе 237 тыс. семей за счет оказываемых мер поддержки были выведены из кризисной и экстренной категорий.

В ЦКС применяются возможности искусственного интеллекта для оказания мер поддержки по выводу семей из трудной жизненной ситуации. ИИ за считанные минуты определяет значимые факторы, способствующие изменению категории благосостояния, и вырабатывает локальную программу поддержки населения для каждого района.

Еще одним важным аспектом работы ведомства является создание безопасной и здоровой трудовой среды. Инновационным решением в этом направлении стала Цифровая карта трудовых рисков — инструмент, предназначенный для предупреждения возможных трудовых конфликтов и обеспечения соблюдения социальных, трудовых прав и гарантий работников на предприятиях. На сегодняшний день она позволяет осуществлять мониторинг данных о более чем 92,1 тыс. предприятий во всех секторах экономики, в каждом из которых работает более 10 человек.

Применение ИИ в Цифровой карте трудовых рисков за счет алгоритмов машинного обучения позволяет делать глубокий анализ собранных данных. За прошедший год инструмент позволил спрогнозировать и разрешить риски на 2,2 тыс. предприятиях, благодаря чему были защищены права и интересы 63,4 тыс. работников.

Еще одним важным этапом стала цифровизация деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, проводимая в рамках трансформации системы социального обслуживания.

Активно развивается Портал социальных услуг, обеспечивающий гражданам удобный и прозрачный доступ к ССУ.

Для оценки реабилитационного потенциала лиц с инвалидностью внедряется цифровой дневник реабилитации. Для его реализации необходимы современные центры реабилитации и абилитации, оснащенные современной материально-технической базой.

В рамках дальнейшей реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы в этом году запланировано внедрение инструментов ИИ для автоматического определения степени утраты здоровья. Искусственный интеллект поможет анализировать медицинские данные и рекомендовать группу инвалидности. Это сделает процесс более быстрым, объективным и прозрачным. Стоит отметить, что анализ медицинских данных посредством ИИ будет носить рекомендательный характер.

Работа по всем озвученным направлениям, в соответствии с поручением Главы государства, будет продолжена, обеспечивая повсеместное внедрение цифровых инновационных решений, которые повысят эффективность и прозрачность работы ведомства.