Современные решения для повышения качества оказания госуслуг внедряют в Казахстане

Председатель правления НАО «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев на заседании правительства доложил о мерах по расширению перечня государственных услуг, оказываемых в цифровом формате.

По его словам, в стране действует 334 центра обслуживания населения, которые предоставляют 1 296 видов услуг. В 2024 году центры оказали более 23 млн услуг. В сравнении с предыдущими годами их количество сократилось, что связано с развитием электронных сервисов. В 2024 году в Караганде и Кызылорде открылось два СуперЦОНа. В этих центрах расположены акимат, несколько государственных органов, коммунальные организации и банковские представительства. Цифровые офисы разделены на зоны, направленные на создание комфортных условий для клиентов и оказание услуг на безбумажной основе. В прошлом году количество таких офисов достигло 76, а в этом году планируется модернизировать еще 20 ЦОНов.

Кроме того, Госкорпорация внедряет новые сервисы для улучшения качества обслуживания:

— «Персональный менеджер». Этот проект направлен на обеспечение доступности получения госуслуг. Услуга оказывается на платной основе.

— Электронное согласие на регистрацию иностранных граждан. При временной регистрации владельцу жилья направляется SMS-сообщение. Эта мера предотвращает регистрацию иностранцев без ведома собственника жилья.

— Прием обращений услугополучателей, в случаях неработоспособности информационных систем.

— Контроль доступа к персональным данным. Теперь, при отсутствии согласия граждан, сотрудники ЦОНа не получат доступ к персональным данным. К этому сервису подключены все виды услуг, оказываемые физическим лицам. Вопрос подключения услуг, оказываемых юридическим лицам — в работе.

— Уведомление владельцев недвижимости обо всех регистрационных действиях. Оповещения направляются в личный кабинет собственника на портале электронного правительства. В прошлом году было направлено более 6 млн сообщений.

В последующем году еще три сервиса будут ориентированы на выдачу готовых документов и обслуживание граждан в отдаленных селах.

Вопросы финансовой устойчивости Госкорпорации и снижение нагрузки на госбюджет имеют очень важное значение. В 2024 году доход от дополнительных коммерческих сервисов составил 2,6 млрд тенге. В этом году ожидается дальнейшее развитие коммерческих сервисов. Особое внимание уделяется сфере выдачи водительских удостоверений. В прошлом году было выдано 620 тыс. документов. В 2024 году проведен ряд работ, в их числе — запущен электронный сервис бронирования очереди на сдачу экзамена. Кроме того, в дополнение к пробному практическому экзамену введено пробное теоретическое тестирование. Теперь кандидаты могут заранее ознакомиться с экзаменационными вопросами. Некоторые проекты находятся на рассмотрении уполномоченного органа. Например, введение административной ответственности за использование запрещенных технических средств при сдаче экзаменов.

В сфере регистрации транспортных средств в прошлом году оказано 3 млн услуг. В этой сфере проведены такие мероприятия, как электронное подписание договоров купли-продажи, ускоренное изготовление государственных регистрационных знаков и автострахование. Вопрос выбора любого желаемого государственного регистрационного номера находится на рассмотрении уполномоченного органа.

На этот год запланировано проведение следующих мероприятий:

— В сфере выдачи водительских удостоверений — внедрение технологий «AR» и «Computer Vision» при сдаче экзаменов, пересмотр порядка приема экзаменов по опыту Европы.

— Для совершенствования процесса регистрации транспортных средств планируется запустить платформу Госкорпорации по оформлению документов, реализовать сервисы биометрической идентификации и проверки истории автотранспорта.

В целях популяризации электронных услуг среди населения в ЦОНах функционирует 303 зоны самообслуживания. В прошлом году в этих секторах граждане получили более 8 млн услуг. По сравнению с 2023 годом наблюдается сокращение количества полученных услуг на 45,7%, что связано с получением востребованных услуг в мобильных приложениях банков, Egov и через звонки в контакт-центр 1414.

Председатель правления НАО «Правительство для граждан» отметил, что в 2025 году Госкорпорация намерена увеличить долю электронных услуг до 60% и внедрить консультанта с элементами искусственного интеллекта в зонах самообслуживания.

Еще одной фронт-линией Госкорпорации является единый контакт-центр. В прошлом году было принято 27,1 млн звонков. В Едином контакт-центре внедрен интеллектуальный голосовой робот, который консультирует по 60 востребованным услугам и оказывает 10 видов услуг. В их числе, справки о рождении, несудимости, из психо-наркологических диспансеров и др.

В 2024 году виртуальный голосовой ассистент обработал 20% трафика, в этом году планируется увеличить его долю до 40%. Кроме того, в этом году планируется реализовать пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в деятельность контакт-центра и объединить более 30 контакт-центров административных органов на базе единого контакт-центра 1414.