1,4 миллиона казахстанцев воспользовались функцией «СТОП-кредит» в eGov

Это одна из мер по защите персональных данных.

Более 1,4 миллиона казахстанцев уже активировали функцию «СТОП-кредит» в eGov, защитив себя от мошеннических займов. Этот инструмент позволяет добровольно отказаться от оформления кредитов, исключая возможность их получения без ведома гражданина, передает Liter.kz.

«Работает очень просто, быстро, на первой странице мобильного приложения. Мы его называем СТОП-кредит. Это очень важная функция. Я каждый раз о ней говорю и каждый раз призываю всю аудиторию, все наши СМИ об этом еще раз напоминать гражданам. Чтобы каждый зашел в приложение и установил добровольный отказ. В случае необходимость получения кредита достаточно быстро можно ею воспользоваться, отключить эту функцию и получить кредит, а затем заново включить эту функцию. Это не позволяет различным мошенникам без вашего ведома оформить на вас кредит», — сказал глава Комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов.

В Казахстане продолжают усиливать меры по защите персональных данных. С декабря 2023 года МЦРИАП наделено функцией государственного контроля за соблюдением законодательства в этой сфере. С начала 2024 года уже проведено 60 проверочных мероприятий по жалобам граждан, внедрены новые механизмы безопасности.

Теперь казахстанцев информируют о фактах утечки персональных данных, а также запрещен сбор и обработка копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев, предусмотренных законом. Функция «СТОП-кредит» стала одной из наиболее востребованных мер защиты от финансового мошенничества.