Встречаем весну с Алисой: виртуальный ассистент в умных колонках Yandex Qazaqstan поможет подготовиться к Наурызу

С 21 по 25 марта в Казахстане отмечают Наурыз — праздник прихода весны, который символизирует плодородие, дружбу и любовь.

Чтобы праздничные дни прошли ярче, Алиса в умных колонках Yandex Qazaqstan поможет к ним подготовиться. Например, виртуальный ассистент поделится рецептом наурыз-коже для праздничного стола, включит подборку национальной музыки и подскажет, как поздравить с Наурызом.

Праздник в традиционном стиле

Тем, кто хочет устроить праздник в традиционном стиле, Алиса подскажет, как это сделать. К виртуальному ассистенту можно обратиться по-казахски или по-русски, и он ответит на этом же языке. Например, можно спросить «Алиса, Наурызда қандай жоралғылар жасалады?» или «Алиса, как отмечают Наурыз в Казахстане?».

Рецепты для праздничного стола

Алиса поможет составить меню и поделится рецептами традиционных блюд к праздничному застолью. К примеру, для этого можно сказать по-казахски «Алиса, Наурызда дастарханға не қояды?» или по-русски «Алиса, какие сладости готовят на Наурыз?».

Музыка для настроения

Создать праздничное настроение поможет традиционная музыка. Достаточно попросить Алису поставить «Мою волну Наурыз» — это подборка композиций, исполненных казахскими музыкантами и посвященных празднику.

Оригинальные поздравления

Помощь Алисы пригодится и тем, кто хочет оригинально поздравить близких с праздником. Можно сказать «Алиса, Наурызға құттықтау ойлап тапшы» или «Алиса, придумай поздравление с Наурызом», и виртуальный ассистент мгновенно откликнется.

Праздничные традиции

Если хочется больше узнать про праздник или, например, познакомить с ним ребенка — Алиса расскажет о культурных традициях Казахстана, связанных с Наурызом. Для этого можно сказать «Алиса, Наурыз нені білдіреді?» или, к примеру, «Алиса, что означает Наурыз?». А если попросить «Алиса, расскажи легенду о Наурызе», виртуальный ассистент поделится историей возникновения праздника и расскажет про его культурные особенности.

Виртуальный ассистент Алиса — это универсальный помощник не только в праздничные, но и в любые другие дни. Например, можно попросить ее включить музыку, установить таймер, подсказать погоду или поставить ребенку сказку на ночь. Алиса доступна в умных устройствах, приложениях и сервисах Yandex Qazaqstan.

Пользователи могут обращаться к Алисе как на русском, так и на казахском языке. Помимо приложений и сервисов эту функцию можно включить в Станции Миди, Макс с Zigbee, Станции 2, Мини с часами, Мини, Лайт и Макс. Для этого достаточно зайти в приложение Дом с Алисой, выбрать колонку, затем — «Язык ассистента» в настройках, а потом — «Қазакша + Русский».