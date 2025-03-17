Состоялась рабочая встреча Национального координационного центра ИБ с ОЦИБ

ОЦИБ должны усилить мониторинг и контроль за выполнением требований по безопасности, а также повысить свою готовность к проверкам и аудиту.

13 марта прошла года состоялась рабочая встреча Национального координационного центра информационной безопасности (НКЦИБ) с Оперативными центрами информационной безопасности (ОЦИБ). Встречу открыл руководитель НКЦИБ Айдос Сулейменов. Участники обсудили итоги работы ОЦИБ в 2024 году, результаты учений Совета Безопасности, а также разработали предложения по минимальным требованиям к услугам ОЦИБ.

Главный аналитик НКЦИБ, Александр Маер, рассказал о ключевых проблемах, выявленных в процессе учений, и акцентировал внимание на необходимости более строгого контроля за устранением уязвимостей и инцидентов информационной безопасности. Особенно было отмечено, что ОЦИБ должны усилить мониторинг и контроль за выполнением требований по безопасности, а также повысить свою готовность к проверкам и аудиту.

Важным пунктом повестки стало обсуждение предстоящих в этом году технических тренировок, направленных на повышение квалификации специалистов и улучшение защиты информационных систем. Заместитель начальника Службы сопровождения и технического взаимодействия НКЦИБ, Фаизбек Жантемиров, подчеркнул значимость этих учений для эффективного реагирования на киберугрозы и укрепления компетенций участников.

Одним из наиболее значимых аспектов встречи стала подготовка к будущим киберучениям, которые НКЦИБ планирует расширить в 2025 году. Ожидается участие большего числа ОЦИБ, а также совершенствование форматов и методов проведения учений, включая использование реальных сценариев атак и симуляций. Важным инструментом в этом процессе стал киберполигон НКЦИБ, который предлагает уникальную возможность для организаций улучшить свои навыки и проверить систему защиты в условиях, приближенных к реальным угрозам.

Также было уделено внимание предложениям по улучшению киберучений, включая возможность использования собственных инструментов ОЦИБ и проведение обучения в более узких группах для повышения качества подготовки. Все предложения будут учтены при организации предстоящих мероприятий, направленных на повышение уровня кибербезопасности.

В заключение, участники встречи выразили уверенность, что совместные усилия в рамках НКЦИБ и ОЦИБ помогут значительно повысить уровень информационной безопасности в стране и подготовить организации к эффективному реагированию на любые угрозы в будущем.