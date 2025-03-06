Сколько налогов заплатили блогеры, рассказал Жумангарин

Ранее сообщалось, что в Казахстане 12 блогеров самостоятельно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге с уплатой налогов на сумму 73,6 млн тенге.

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса высказался о налогообложении блогеров. Он отметил, что сбор налогов — это постоянная работа Налогового комитета. В целом, по его словам, в этом вопросе неприкасаемых не будет, передает Zakon.kz.

«Некоторые аспекты в этот раз были для вас приоткрыты, в том числе — связанные с блогерами. 15 блогеров уже доначислили 1,5 млрд тенге и заплатили 75 млн тенге в бюджет. То, что касается сейчас как крупных налогоплательщиков, так и строителей компаний, это все просто примеры того, как работает Налоговый комитет. Но на самом деле таких удовлетворений очень много, — сказал Серик Жумангарин. — В обществе часто есть такое мнение, что у нас есть неприкасаемые компании, которые мы не трогаем, а „несчастный“ малый и средний бизнес все проверяют. Сразу скажу: неприкасаемых нет — все будут платить налоги. И для этого будут приняты все законные меры воздействия».