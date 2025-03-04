Миннауки намерено внедрить инновации и соблюсти нормы языка.

Национальный словарный фонд казахского языка на основе нейросетей создадут в Казахстане. Миннауки и высшего образования республики опубликовало проект на портале «Открытые НПА», передает Sputnik.

«Целями формирования Национального словарного фонда казахского языка являются сохранение, защита и развитие казахского языка как культурной ценности, а также укрепление статуса государственного языка, накопление ресурсов, охватывающих все сферы применения казахского языка, упорядочение, цифровизация, генерация действующего лексического состава языка, адаптация его к искусственному интеллекту», — говорится в проекте.

Национальный словарный фонд казахского языка формируется на основании академических и переводческих словарей, национального корпуса казахского языка, терминологической базы и Dataset (информация в табличном виде), который является совокупностью данных различных форматов. Он является общедоступной государственной информационной системой.

В фонде предусмотрены: интерактивный пользовательский интерфейс; поисковая система; возможности экспорта данных. Также Миннауки намерено соблюдать все нормы литературного языка и обеспечить сочетание традиций и новаторства.