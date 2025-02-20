В аэропортах РК внедрят биометрию и цифровую страховку от задержек рейсов

Это приведет к быстрой регистрации и мгновенным выплатам.

В Казахстане продолжается цифровая трансформация авиационной отрасли. В ближайшее время в аэропортах страны будет внедрена система биометрической идентификации пассажиров и цифровая услуга страхования задержек рейсов. Биометрическая идентификация позволит ускорить процесс регистрации и контроля, снизив необходимость в бумажных документах, передает Liter.kz.

«В аэропортах Казахстана уже действует система электронного удостоверения личности E-doc-airport, благодаря которой пассажиры могут проходить регистрацию и контроль без предъявления бумажных документов. Следующим этапом станет внедрение биометрической идентификации», — сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

По его словам, также ведется работа над оптимизацией маршрутов для сокращения времени полетов и расхода топлива. Кроме того, планируется запуск цифровой услуги страхования от задержек рейсов: специальный сервис в приложении по продаже авиабилетов позволит пассажирам мгновенно получать выплаты в случае задержки.