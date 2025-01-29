Олжас Бектенов доложил Президенту об эффективности работы по развитию отраслей

На расширенном заседании правительства он рассказал о результатах мер поддержки отечественных товаропроизводителей, IT-cектора, соцсферы и науки.

Правительство в минувшем году в приоритетном порядке занималось вопросами поддержки отечественных товаропроизводителей. Перечень товарных позиций, приобретаемых в рамках госзакупок исключительно у казахстанских производителей, увеличен втрое — до 4,5 тыс. наименований. В рамках регулируемых закупок с отечественными предприятиями заключены долгосрочные и офтейк-контракты на сумму свыше 1 трлн тенге, показатель вырос в 2,5 раза.

В свою очередь, казахстанские производители принимают на себя встречные обязательства по технологической модернизации предприятий, повышению качества производимой продукции, улучшению условий труда, углублению локализации. К примеру, закреплены обязательства автопроизводителей по повышению локализации в текущем году до 30% и к 2027 году до 50%. В этом году планируется запустить два крупных автомобильных завода: KIA в Костанайской области и мультибрендовый завод в Алматы, с суммарной производственной мощностью 160 тыс. автомобилей в год.

Серьезного технологического прогресса в производстве электровозов и локомотивов добились заводы Alstom и Wabtec. В прошлом году в Атырауской области введен завод мощностью 6 тыс. вагонов в год, стоимостью $350 млн. Завод Stadler в Астане в этом году начнет производство первых 50 пассажирских вагонов.

При этом поддержка отечественных производителей распространяется и на новые перспективные направления, такие как торговля углеродными единицами. Первый такой проект реализуется в Алматинской области, где уже высажено 200 тыс. саженцев из планируемых 3 млн. Ожидается, что за время реализации проекта будет получено более 1 млн углеродных кредитов. Подобную практику планируется масштабировать по всей стране. Этот проект и другие подобные являются составной частью масштабной идейно-просветительской платформы «Таза Қазақстан». Олжас Бектенов подчеркнул, что отечественный бизнес должен рассматривать заботу об экологии, как часть своей социальной ответственности. Это будет, в том числе, предусмотрено во встречных обязательствах бизнеса взамен мер государственной поддержки.

В целом, на сегодня крупные промышленные предприятия становятся точками притяжения для малого и среднего бизнеса, поддержка которого остается безусловным приоритетом в работе правительства. В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий ведется работа по повышению качества профтехобразования и престижа технических специальностей. Запущены льготные программы ипотечного и арендного жилья для востребованных технических специалистов.

Важным направлением является масштабное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. Правительство приступило к использованию ИИ при принятии решений на основе больших данных в сферах социальной защиты, экологии, чрезвычайных ситуаций, промышленности. В этом году планируется полноценный запуск виртуального помощника при оказании госуслуг. Создана первая собственная языковая модель искусственного интеллекта «KazLLM». В текущем году откроется Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. В рамках программы «AI-Sana» в этом году 100 тыс. студентов будут обучены прикладным навыкам внедрения ИИ в отрасли экономики. На базе 20 вузов начата подготовка специалистов по искусственному интеллекту, внедрена отдельная квота по программе «Болашак».

Astana Hub является эффективной площадкой для взращивания успешных стартап-проектов. Сегодня здесь зарегистрировано 1600 IT-компаний. Один из успешных примеров — система Alaqan, позволяющая идентифицировать пользователей по ладони. Проект уже внедрен в 300 школах, недавно система установлена в здании правительства. В первом полугодии планируется его выход на экспорт в 6 стран: Саудовскую Аравию, Сингапур, Кувейт и др.

Еще один стартап — Higgsfield AI по созданию и редактированию видео из текста на базе искусственного интеллекта. Проект оценен в $100 млн. Проект Codiplay по обучению детей программированию уже используется в школах 13 стран мира, среди которых — Южная Корея, Турция, Великобритания, Катар и др. Успешными казахстанскими проектами также являются Grand Mobile, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX.

В Казахстане формируется сеть передовых школ, включающая 217 комфортных и 200 опорных. Основная задача — поэтапное выравнивание качества образования во всех общеобразовательных учреждениях страны через трансляцию лучших практик. В текущем году будет сформировано 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут опорными ресурсными центрами для других организаций профтехобразования.

В стране работает 23 филиала зарубежных вузов, 5 из которых открыто в прошлом году. В текущем году планируется открыть еще 11. Внимание уделяется развитию университетской науки и ее коммерциализации. Так, в университете им. К. Сатпаева по заказу корпорации «Казахмыс» разработан новый метод получения чистого селена, широко используемого в медицине, электронике и других высокотехнологичных сферах. На базе NU налаживается производство экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. После получения необходимых сертификатов производитель будет обеспечен гарантированными заказами со стороны Министерства здравоохранения.

Продолжается работа по повышению качества и охвата медицинскими услугами. Младенческая смертность снизилась на 6,7%, материнская — на 11,4%. Для ранней диагностики заболеваний охват скринингами за год расширен на 38%. В результате достигнуто снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 3,5%. Кроме того, группой казахстанских ученых разработан препарат для лечения онкологических заболеваний. В настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний. Их завершение и регистрация препарата запланированы до конца текущего года.