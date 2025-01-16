Казпочта стала криптоторговцем

Qazapost и Binance запустили первый в мире почтовой индустрии криптофиатный канал.

Асем Болатжан, глава Qazpost Digital, рассказала о продолжении сотрудничества с криптовалютной биржей Binance и анонсировала новый совместный проект.

«В мае мы с Binance подписали соглашение о сотрудничестве. Спустя полгода мы запустили первый в мире почтовой индустрии криптофиатный канал. Проект мы начинали с Жасланом Мадиевым в период его руководства в Binance. У Казпочты есть собственные платежные карточки, которые можно открыть в приложении. Теперь вы можете бесшовно в приложении Binance пополнить счет и купить криптовалюту. На период промо, конечно, предусмотрены классные кэшбэки и подарки от партнеров», — поделилась Асем Болатжан.

Она добавила, что Казпочта включена в правила взаимодействия криптобирж с банками второго уровня. Поддержку проекту оказали и МФЦА и АРРФР. Проект был создан с нуля проектной командой Qazapost Digital и командой Binance Kazakhstan.

На период промо-акции доступна специальная программа для клиентов Казпочты: все новые клиенты, зарегистрировавшиеся с реферальным кодом QAZPOST2025 на специальной странице Binance Kazakhstan, смогут получить 3 USDC (эквивалент 3 долларов) за прохождение KYC, 5 USDC (эквивалент $5) за первое пополнение на сумму свыше $20 через приложение Qazpost и еще 5 USDC за торговлю на сумму более $20.

«Инновационные стримы в каждой компании задают верхние планки для устойчивого развития. В финансовой сфере это ключевой элемент в конкуренции. В трансформации — изменение целевого сегмента от социального до экономически активного», — добавила глава Qazapost Digital.