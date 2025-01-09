36 нелегальных криптообменников ликвидировано в РК в 2024 году

Их общий оборот составил 60 млрд тенге.

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. Об этом заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

В 2024 году в Казахстане ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращено 545 тыс. USDT и заморожено 120 тыс. USDT.

В АФМ отметили, что ведомство продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях. Также разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.

«АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы», — отметили в ведомстве.