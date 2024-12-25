В Казахстане на Новый год не будет сбоев интернета— глава Минцифры

Министр объяснил, с чем были связаны сбои в интернете в праздничные дни 16 декабря.

Сбои связи и интернета в Казахстане ко Дню Независимости не были связаны с митингами, на Новый год сбоев не будет — пообещал глава МЦРИАП Жаслан Мадиев, передает Sputnik.

«У нас много баз данных. Сбой может происходить в любом банке, госоргане. Мы на то и специалисты, чтобы решать эти вопросы. Не было такого, чтобы люди сидели 3-4 дня», — заявил Жаслан Мадиев, выступая на брифинге.

Он пояснил, что готовится отчет об этом инциденте и предпринимаются меры, чтобы в будущем подобные ошибки не повторялись. Жаслан Мадиев пообещал, что таких проблем на новогодних праздниках не будет.

Напомним, на «длинных» выходных ко Дню Независимости Казахстана 14–16 декабря многие казахстанцы жаловались на качество связи и интернета в стране.