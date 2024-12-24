Интернет в поездах Казахстана появится уже в 2025 году

Пилотный проект оснащения поездов интернетом завершает «Казахстан темир жолы» совместно с OneWeb.

В январе 2025 года в пассажирских поездах Казахстана появится спутниковый интернет. Об этом в своем выступлении на «правительственном часе» в парламенте страны завил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин. Подключением транспорта к сети уже занимается международная компания OneWeb, реализующая пилотный проект, передает Sputnik.

«Анализировали различные технологии. Пришли к тому, что самым оптимальным является интернет через низкоорбитальные спутники, по примеру Starlink, OneWeb. Сейчас провели переговоры с OneWeb, в январе 2025 года планируется совместно с КТЖ запустить пилотный проект. По его результатам будет приниматься решение, насколько нас устраивает то качество и тарифы, которые предоставят. И, соответственно, уже будет приниматься решение о дальнейшем масштабировании», — рассказал Ростислав Коняшкин депутатам.

OneWeb — это взаимосвязанная система спутников, предназначенная для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Компания была основана в 2012 году под названием WorldVu американским предпринимателем Грегори Уайлером. Первоначально она была зарегистрирована в США, но в январе 2015 года перерегистрирована на острове Джерси (коронные владения Великобритании) и сменила название на OneWeb. В марте 2020 года компания объявила о банкротстве. В ноябре 2020 года вышла из процедуры банкротства и реорганизована с новой группой владельцев.