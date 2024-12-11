Достигнуты договоренности по проекту Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС

Основная задача соглашения - снижение рисков возникновения барьеров на пути свободного передвижения товаров.

По итогам заседания рабочей группы высокого уровня по вопросам электронной торговли найден консенсус по остававшимся проблемным моментам, и, таким образом, достигнуты принципиальные договоренности по проекту Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе.

«Основной задачей соглашения является снижение рисков возникновения барьеров на пути свободного передвижения товаров электронной торговли в связи с отсутствием комплексного права Союза в этой сфере и активным развитием в государствах-членах собственной нормативно-правовой базы», — отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Соглашением предусматривается, что материальные и цифровые товары, а также сопутствующие электронной торговле услуги будут свободно перемещаться в странах евразийской «пятерки». То есть, государства-члены не будут вводить в отношении продавцов товаров или маркетплейсов каких-либо ограничений тарифного, нетарифного и иного характера, не предусмотренных Договором о Союзе. А сами маркетплейсы не должны дискриминировать продавцов и покупателей из других стран ЕАЭС.

Для снижения регуляторной нагрузки, вызванной необходимостью соблюдать законодательство всех пяти государств одновременно, на уровне Союза будет принят пакет наднациональных правил. По общим правилам будут оформляться публичные оферты, карточки товаров, выводиться информация о заказе, а также осуществляться возврат товаров и денежных средств. Это будет выгодно как для потребителя, который получит гарантированный уровень сервиса вне зависимости от страны, где он покупает товар, так и для продавцов/маркетплейсов, которые смогут стандартизировать свои бизнес-процессы на единой платформе.

Планируется также перевод электронной торговли на «цифру». Сейчас взаимная электронная торговля построена на традиционном бумажном документообороте, что создает излишне большую нагрузку для всех участников рынка. Для устранения этого ограничения предусмотрена возможность взаимного признания электронных документов в соответствии с базовой моделью, которую определит Совет ЕЭК.

Соглашение предполагает, что защита прав граждан, покупающих товары в интернете, будет осуществляться в соответствии с законодательством страны их нахождения. Это позволит избежать разбирательств по праву иных стран, что фактически лишало потребителя возможности отстаивать свои интересы.

Кроме того, в ЕАЭС будет действовать единый норматив по сроку возврата товаров — в течение 14 дней. Сейчас этот срок существенно различается. Также закреплены меры по ограничению спам-рассылок, обязательной защите персональных данных, предоставлен инструментарий по досудебному разрешению споров на базе объединений профессиональных участников рынка и обществ защиты прав потребителей. Такой подход позволит распространить на всю взаимную электронную торговлю в Союзе успешный опыт гибкого и быстрого разрешения спорных ситуаций, существующий в ряде стран.

Есть определенные плюсы и для регуляторов — речь идет о значительном упрощении взаимодействия, повышении уровня доступности открытых данных и возможности формирования совместного механизма по предупреждению нарушения прав участников электронной торговли.

После согласования базовых принципов будущего Соглашения на площадке РГВУ Комиссия переходит к формальным процедурам, необходимым для проведения внутригосударственного согласования и подписания проекта документа.