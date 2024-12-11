Новую ветроэлектростанцию стоимостью в $178 млн строят в Актюбинской области

В городе Хромтау вводят в эксплуатацию ВЭС мощностью 150 МВт.

Строительство ВЭС вписывается в национальную стратегию по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе Казахстана. Электроэнергию, которую произведут на новой ВЭС, будут использовать в производстве ферросплавов на предприятии ERG. Это, по мнению авторов проекта, позволит сделать выпуск ферросплавов более экологичным, передает Sputnik.

Ожидается, что проект окажет положительное влияние на экономику региона, ведь он предполагает создание 300 рабочих мест на этапе строительства и 25 постоянных рабочих мест после ввода станции в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составляет $178 млн. Деньги на строительство электростанции выделят АО «Казахстанский электролизный завод» (входящий в группу ERG) и Банк развития Казахстана.

«В рамках реализации проекта банком на рыночных условиях в иностранной валюте предполагается финансирование строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию (ЕРС-контракт, технический надзор, экспертиза и пр.). Первый поток зеленой электроэнергии будет отпущен в сеть в конце декабря 2024 года от двух ветроустановок. Запустить станцию полностью планируется до конца 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

В сентябре этого года было заявлено, что золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывший Polymetal International plc) собирается построить на производстве в Костанайской области (Варваринский хаб) солнечную электростанцию, чтобы сократить углеродный след и затраты на энергетику. На предприятии хотят запустить станцию, преобразующую солнечную энергию, мощностью 23 МВт. Поскольку этот альтернативный тип генерации достаточно неравномерный в течение года, Варваринское также обеспечат дополнительным источником энергии. Компания отмечает, что на участке хотят внедрить и более мощную газопоршневую электростанцию на 40 МВт. В общей сложности Solidcore инвестирует в проект $55 млн. Ввести две установки в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года. Благодаря новым электростанциям недропользователь хочет практически полностью заменить энергию сетевых предприятий, которая вырабатывается на угольных ТЭЦ. По оценкам, после внедрения установок выбросы парниковых газов на активах Solidcore снизятся на 27% в сравнении с 2023 годом. В дальнейшем добывающая компания обеспечит альтернативными источниками энергии месторождение Бакырчик (проект Кызыл, Абайская область).