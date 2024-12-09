Запущена цифровая платформа оформления транзитных грузов на границе РК с КНР

Global DTC совместно с АО «KTZ Express» запустила цифровую платформу Tez Customs.

На границе Казахстана с Китаем автоматизирован процесс декларирования таможенного транзита грузов, следующего по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Внедрение Tez Customs позволило перейти к безбумажному документообороту https://profit.kz/tags/ecm/ и сократить время прохождения таможенных процедур до 30 минут с момента прибытия поезда на приграничную станцию.

Платформа включает предварительную подготовку документов, автоматическую регистрацию и выпуск транзитных деклараций. Это позволяет оптимизировать логистические процессы, повысить прозрачность всех этапов оформления и существенно сократить время таможенных операций.

Благодаря совместным усилиям Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, АО «НК «ҚТЖ» и компании Global DTC с мая 2024 года Tez Customs полностью автоматизировала процесс оформления транзитных грузов по маршруту Китай — Центральная Азия в направлении Алтынколь — Сарыагаш. В октябре 2024 года сфера применения платформы была расширена на ТМТМ. За время работы платформы по маршруту Китай-Центральная Азия было автоматизировано оформлено более 54 тысяч транзитных деклараций, на ТМТМ — свыше 5 тысяч.

Global DTC — разработчик и оператор платформы DTC, технологическая компания из Сингапура. Является членом группы PSA International — ведущего мирового портового оператора.