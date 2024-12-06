Приоритет для ЕЭК и ЕАЭС – налаживание электронного взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения

Бахыт Султанов выступил на заседании Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии по вопросам социальной защиты трудящихся.

Пенсионное обеспечение, доступ трудящихся стран Евразийского экономического союза к медицинской помощи и взаимное признание результатов медицинского освидетельствования стали основными темами заседания Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии по вопросам социальной защиты трудящихся под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова. В мероприятии приняли участие члены Комитета от стран Союза, приглашенные эксперты, а также представители международных организаций.

Участники встречи обсудили реализацию Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся, которое предоставляет гражданам возможность формировать и сохранять пенсионные права в рамках Союза. Рассматривались вопросы использования формуляров для подтверждения стажа работы, а также переход к электронному формату взаимодействия с помощью интегрированной информационной системы ЕАЭС.

«Налаживание трансграничного электронного взаимодействия сторон в сфере пенсионного обеспечения трудящихся является приоритетным направлением работы Комиссии и государств Союза. Завершение этой работы существенным образом облегчит взаимодействие компетентных органов и позволит сократить сроки рассмотрения заявлений граждан, а также принятия решений о назначении и выплате пенсий», — отметил Бахыт Султанов.

На заседании обсуждались вопросы доступа трудящихся и их семей к услугам здравоохранения в стране трудоустройства. В частности, акцент был сделан на предоставлении обязательного медицинского страхования членам семей трудящихся в Российской Федерации согласно Договору о ЕАЭС.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации доктор Батыр Бердыклычев рассказал о совместной работе Комиссии и Европейского бюро ВОЗ над аналитическим докладом по вопросам здоровья трудовых мигрантов в рамках ЕАЭС. Цели документа — проведение анализа аспектов здоровья, связанных с трудовой миграцией в ЕАЭС, поиск возможностей для улучшения доступа трудовых мигрантов и членов их семей к услугам здравоохранения, выявление ключевых направлений для взаимного сотрудничества.

Отмечается, что Консультативный комитет по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза создан в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 27 апреля 2015 года № 36.