Более 103 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 631 курс по различным направлениям.

С начала 2024 года 103,1 тыс. граждан, из которых порядка 50,1 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Всего на платформе зарегистрировалось 491,8 тыс. казахстанцев, из которых 130,4 тыс. — в 2024 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Из 50,1 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 15,3 тыс. человек — представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской областей и города Шымкент.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 631 курс по различным направлениям, из них 292 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами за ноябрь стали «Построение отдела продаж в отеле», «Введение в социальную работу», «Пішу және тігу», «Основы социальной работы» и «Управление персоналом».