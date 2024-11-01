Розыгрыш билетов на CodeTalks

Участников конференции ждут топовые спикеры из крупнейших IT-компаний, нетворкинг, карьерные возможности и афтепати!

16 ноября в Алматы пройдет CodeTalks — профессиональная оффлайн конференция для Backend-, Frontend-разработчиков, QA, DevOps, аналитиков и менеджеров.

Программа будет наполнена реальными историями из опыта крутых специалистов, разговорами о новых тенденциях, беседах о людях и будущем ИТ. Ключевыми направлениями станут Backend, Frontend, QA, Mobile, DevOps, Management, Data Science.

Для участия в розыгрыше билетов нужно:

— Подписаться на аккаунт CodeTalks

— Нажать на кнопку «Участвую» в посте

— Отправить пост другу из IT, чтобы он повторил эти действия и увеличил ваши шансы на победу

Трое победителей получат билеты 1+1! Срок проведения: с 31 октября по 6 ноября включительно. 7 ноября результаты подведут результаты с помощью бота. Победители получат билет для себя и одного друга.