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    Розыгрыш билетов на CodeTalks

    Участников конференции ждут топовые спикеры из крупнейших IT-компаний, нетворкинг, карьерные возможности и афтепати!

    1 ноября 2024 10:08, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    16 ноября в Алматы пройдет CodeTalks — профессиональная оффлайн конференция для Backend-, Frontend-разработчиков, QA, DevOps, аналитиков и менеджеров.

    Программа будет наполнена реальными историями из опыта крутых специалистов, разговорами о новых тенденциях, беседах о людях и будущем ИТ. Ключевыми направлениями станут Backend, Frontend, QA, Mobile, DevOps, Management, Data Science.

    Для участия в розыгрыше билетов нужно:

    — Подписаться на аккаунт CodeTalks
    — Нажать на кнопку «Участвую» в посте
    — Отправить пост другу из IT, чтобы он повторил эти действия и увеличил ваши шансы на победу

    Трое победителей получат билеты 1+1! Срок проведения: с 31 октября по 6 ноября включительно. 7 ноября результаты подведут результаты с помощью бота. Победители получат билет для себя и одного друга.

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