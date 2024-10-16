Алматинцам придет «президентское сообщение»

В городе протестируют систему экстренного оповещения.

На смартфоны алматинцев 17 октября придет «президентское сообщение» Mass Alert. В этот день в городе снова протестируют систему экстренного оповещения. Но на этот раз сообщение получат и пользователи с ОС iOS, передает Курсив.

«Пользователям мобильных устройств поступит тестовое оповещение с пометкой «Национальное оповещение», для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android с пометкой «Президентское оповещение», — говорится в сообщении акимата.

Как рассказали в акимате, пометки с такими названиями придумали не они. Дело в том, что все изготовители телефонов применяют эти названия во время запуска госорганами экстренных сообщений. В ведомстве подчеркнули, что жителям не надо беспокоиться, так как это тест. Однако уточнили, что владельцы iPhone получат оповещение на смартфоны только с iOS 18.

«Для этого жителям Алматы нужно обновить свои устройства до iOS 18. В случае, если устройство не обновилось автоматически, следует сделать это вручную: «Настройки — Основные — Обновление ПО», — рассказали в акимате.

Напомним — в конце мая этого года прошло первое тестирование. Тогда сообщения получили только пользователи Android, а вот тем, у кого смартфоны с iOS, оповещения не пришли. У Mass Alert имеется преимущество по сравнению с SMS, так как система работает даже без сети и мгновенно оповещает всех абонентов.