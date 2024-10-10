В ЕАЭС совершенствуют обмен информацией между налоговыми органами

В Казахстане уже внедрены электронные сопроводительные накладные на товары и электронные счета-фактуры, что позволило устранить случаи оформления фиктивных документов.

В настоящее время налоговые органы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляют обмен информацией об уплаченных косвенных налогах в рамках межведомственного соглашения, подписанного 11 декабря 2009 года. Обмен данными происходит в электронном виде, однако процесс еще не полностью автоматизирован.

Для обеспечения свободного перемещения товаров внутри ЕАЭС, в 2021 году в План мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года включены меры по совершенствованию обмена информацией между налоговыми органами с использованием современных технологий.

В Казахстане уже внедрены электронные сопроводительные накладные на товары и электронные счета-фактуры, что позволило устранить случаи оформления фиктивных документов. В этой связи Казахстан предложил полностью автоматизировать процесс обмена данными, что позволит осуществлять ежедневный обмен информацией из электронных сопроводительных накладных на товары, оформляемых заранее до пересечения границы.

Также обсуждаются предложения по механизму подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС налоговыми органами и развитию электронного документооборота в сегментах G2G, B2B и B2G.

Цифровизация этих процессов повысит контроль за перемещением товаров, предотвратит случаи фиктивного экспорта и импорта, а также обеспечит своевременное поступление косвенных налогов в бюджеты государств ЕАЭС. Обсуждения продолжаются на экспертном уровне, после чего будут разработаны соответствующие нормативные акты.