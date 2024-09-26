$300 тысяч добыли серые майнеры в Астане

Агентство по финансовому мониторингу расследует уголовное дело.

Агентство по финансовому мониторингу расследует уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории Астаны. Подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса, передает Sputnik.

Стоимость добытых цифровых активов за указанный период, по данным АФМ, превысила 143 миллиона тенге (300 тысяч долларов).

«В ходе досудебного расследования изъято почти 1 300 ед. майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Кроме того, следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК разглашению не подлежат», — говорится в сообщении агентства.

Деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, напомнили в АФМ. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».