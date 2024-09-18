Казахстан занял 24 место в мировом рейтинге электронного правительства ООН

Страна укрепляет позиции на глобальной арене в сфере цифрового управления.

Согласно UN E-Government Survey 2024, Казахстан поднялся на 24 место в мировом рейтинге развития электронного правительства, улучшив свою позицию на четыре места по сравнению с предыдущим отчетом. Стоит отметить, что это один из лучших показателей Казахстана за всю историю участия в рейтинге.

В этом рейтинге эксперты ООН оценивают развитие электронных услуг и человеческого капитала, а также телекоммуникационную инфраструктуру. В оценке участвует 193 страны.

«Это важный показатель, отражающий наши достижения в цифровизации и достижении эффективного государственного управления. Рейтинг ООН составляется раз в два года и учитывает ключевые аспекты, такие как развитие электронных услуг, человеческого капитала и телекоммуникационной инфраструктуры. Это достижение является результатом совместной работы, и мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать наши услуги доступными, безопасными и инновационными для каждого казахстанца», — отметил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

В отчете были отмечены основные показатели:

— Казахстан находится в группе с очень высоким EGDI. Занимая 24 место, сразу после Израиля, РК входит в число стран с очень высоким Индексом развития электронного правительства (EGDI). В рейтинге текущего года следом за Казахстаном расположились следующие страны: Уругвай (25 место), Швейцария (26 место), Турция (27 место), Франция (34 место), Китай (35 место), Канада (47 место). В 2024 году рейтинг включает данные, собранные в 2022–2023 годах.

— Казахстан занял 10-е место и вошел в ТОП-10 по онлайн-услугам (индекс OSI), наряду с лидерами мирового рейтинга — Южной Кореей, Данией и Эстонией. Он также вошел в число передовых стран в этой области, опередив Китай, Германию и Австралию.

— Казахстан продолжает лидировать среди стран СНГ, опережая Российскую Федерацию (43 место), Армению (48 место), Узбекистан (63 место) и Азербайджан (74 место).

— Высокие достижения среди стран без выхода к морю (LLDC). Казахстан занимает 1 место среди стран, не имеющих выхода к морю, с индексом EGDI 0.9009. За ним следуют Монголия, Армения и Узбекистан.

— Казахстан значительно улучшил свои позиции по индексу телекоммуникационной инфраструктуры (TII), поднявшись на 23 позиции и заняв 41 место.

В отчете также отмечено, что Казахстан достиг значительного прогресса в области цифровой трансформации, активно инвестируя в цифровую инфраструктуру и внедряя передовые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей. Эти инициативы кардинально изменили управление и оказание государственных услуг, делая их более доступными и прозрачными.

«Национальная стратегия развития ИКТ и цифровой грамотности, а также внимание к улучшению качества государственных услуг способствуют дальнейшему росту страны в мировых рейтингах и укреплению ее позиций как одного из лидеров цифровой трансформации в мире», — заявили в МЦРИАП.

Полный отчет доступен по ссылке.