Страна стремится к внедрению новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта.

Казахстан намерен стать ведущим центром информационных технологий в Евразии. ООН уже включила республику в топ-30 государств по внедрению цифровых технологий, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на бизнес-форуме «Казахстан — Германия», передает Sputnik.

«Казахстан намерен стать ведущим центром информационных технологий в Евразии. Организация Объединенных Наций уже включила нашу страну в топ-30 государств по внедрению цифровых технологий. Мы стремимся к широкому сотрудничеству в рамках научно-исследовательских проектов, стартапов, технического образования и тренингов, а также новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта», — сказал Токаев.

Кроме того, он подчеркнул, что стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии. Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов. Касым-Жомарт Токаев предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.

В рамках бизнес-форума подписаны следующие документы:

— Дорожная карта Казахстанско-Германской инициативы по сотрудничеству в области технического регулирования между министерством промышленности и строительства Казахстана и Восточным комитетом германской экономики;

— меморандум о сотрудничестве в области исследований, связанных с проектом «Зеленый водород», между министерством науки и высшего образования Казахстана и Svevind Energy;

— стратегический меморандум о взаимопонимании между министерством экологии и природных ресурсов, министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Казахстана и ТОО Siemens;

— соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Қазына» и ТОО Siemens Central Asia;

— рамочное соглашение о совместной реализации проекта по строительству международного грузового и пассажирского аэропорта между министерством транспорта Казахстана и ТОО SKYHANSA;

— соглашение о сотрудничестве между АО «НУХ „Байтерек“» и HORSCH Maschinen GmbH;

— меморандум о взаимопонимании между АО «НУХ „Байтерек“» и KfW Bankengruppe;

— соглашение о сотрудничестве между АО «НУХ „Байтерек“» и CLAAS Global Sales GmbH;

— меморандум о намерениях между РГП «Национальный центр технологического прогнозирования» и федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Германии (BGR);

— мандатное письмо между АО «Банк Развития Казахстан» и Deutsche Bank;

— меморандум о взаимном сотрудничестве по проекту «Строительство обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей и борной кислоты на базе месторождения „Сатимола“ в Западно-Казахстанской области» между АО Qazaq Kalium Ltd. и KfW Bankengruppe, Euler Hermes Group;

— соглашение о реализации проекта по совместному производству сеялок Condor в Костанайской области между АО «Агромашхолдинг» и Amazonen-werke h. Dreyer Se & Co.Kg.

В ходе визита делегации ФРГ также было подписаны 23 документа между различными центральными и местными государственными органами и бизнес-структурами двух стран.