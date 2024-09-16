В Атырау открылась бесплатная школа программирования

Samsung Innovation Campus действует на базе Атырауского университета имени Халела Досмухамедова

Samsung Electronics запустила в Атырау бесплатные курсы по программированию. Специально оборудованный IT-кампус открыли на базе. Проект реализовали в рамках образовательной программы Samsung Innovation Campus. В стенах IT-кампуса школьники и студенты в возрасте от 13 до 25 лет смогут осваивать основы языка программирования Python и Big Data.

Ученикам будет предоставлена вся необходимая техника для комфортного обучения, помогать им будут высококвалифицированные преподаватели. Помимо курсов Samsung Innovation Campus в классе будут проводиться занятия для студентов Атырауского университета. Они так же могут беспрепятственно пользоваться техникой и другими цифровыми возможностями.

К слову, 16 сентября в Samsung Innovation Campus стартует новый учебный год. В связи с этим в Атырау проходит набор по дисциплине Python и основы Big Data. Занятия будут проходить два раза в неделю и продлятся в среднем 4,5 месяца. По окончании курса выпускники получат от Samsung Electronics сертификаты и фирменные рюкзаки, особо отличившиеся — смартфоны.

Главная цель проекта Samsung Innovation Campus — дать возможность детям получить бесплатное качественное образование в сфере информационных технологий. В Казахстане проект запущен в декабре 2017 года. За этот отрезок времени тысячи школьников и студентов прошли обучение, свыше 700 смогли полностью освоить курсы и получить сертификаты. На сегодня у проекта есть кампусы в Алматы, Астане, Актобе, Костанае, Талдыкоргане, Атырау. Samsung Innovation Campus в Казахстане реализуется при поддержке благотворительного фонда «Ayala».