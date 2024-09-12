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    МВД опровергло рассылку о проверках удостоверений и сборе биометрических данных казахстанцев

    В ведомстве призвали граждан доверять только официальным источникам.

    12 сентября 2024 16:28, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    Министерство внутренних дел Казахстана опровергло рассылку в соцсетях о проверках удостоверений личности и сборе биометрических данных по квартирам. В МВД рассказали, что в социальных сетях и мессенджерах активно распространяется информация о том, что группа людей якобы ходит по квартирам, проверяя удостоверения личности и собирая биометрические данные, выдавая себя за сотрудников полиции, передает Курсив.

    «Эта информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам», — сообщили в МВД.

    В МВД напомнили гражданам, что распространение заведомо ложной информации, особенно через СМИ и социальные сети, может повлечь за собой ответственность по закону. В ведомстве призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

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