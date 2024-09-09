Face ID планируют применять для студенческих общежитий

Минпросвещения вынесло проект приказа «О некоторых вопросах размещения государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях» на обсуждение.

Биометрия для контроля и управления доступом в общежития — лишь один из пунктов документа, передает Sputnik.

Кроме того, в приказе дополняют требования по времени проживания студентов для ежемесячного учета количества фактически проживающих, чтобы выяснить, сколько дней места «пустуют». Документ также уточняет размер выплат для обеспечения студентов местами во время режима ЧП и других ограничительных мер.