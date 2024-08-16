Казахстанец заработал более 2 млрд тенге на криптовалюте и сел на длительный срок

В Костанае осудили мужчину, который почти 2,5 года занимался оборотом необеспеченных цифровых активов.

Судом установлено, что подсудимый через сайт покупал/продавал криптовалюту Bitcoin, Litecoin, Еthereum. От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Рауеer, ADVCASH Qiwi, «Золотая Корона», Contact, VISA/Mastercard подсудимым получен незаконный доход. Объем дохода составил более 2 млрд тенге. В дальнейшем подсудимый легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду, передает Zakon.kz.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал. Решением суда подсудимый признан виновным в легализации денег, полученных преступным путем, и в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. С осужденного в доход государства взыскано более 2 млрд тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности. Он был взят под стражу в зале суда.

Ранее в Астане вынесли приговор мужчине, который заработал аналогичным способом более 600 млн тенге — его посадили на два года.