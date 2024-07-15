Представителям МСБ напомнили о приложении eGov Business

Оно поддерживает работу на мобильных устройствах iOS и Android.

Мобильное приложение eGov Business является одним из компонентов информационной системы «Мобильное правительство». С его помощью юридическим лицам доступны различные государственные услуги прямо со смартфонов. Приложение было запущено благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».

Пользователи eGov Business теперь могут всего в пару кликов зарегистрировать первого руководителя юридического лица, подать заявку на выпуск ЭЦП, подписать различные документы через QR и многое другое. Всего в приложении предоставляется доступ к 33 услугам eGov и 399 услугам портала eLicense (включая 80 лицензий, 266 разрешений, 52 уведомления и 1 справку).

В мобильном приложении также доступен профиль первого руководителя, работающий как личный кабинет и включающий в себя информацию о юридическом лице, данные о филиалах и лицензиях, информацию о дочерних компаниях в случае участия в других юридических лицах, документы и данные об имуществе юридического лица.

Также в приложении eGov Business имеется раздел для отечественных производителей, созданный для помощи бизнесу в расширении клиентской базы. Приложение предоставляет предпринимателям доступ к базе потенциальных покупателей конкретного вида товаров и отрасли. Информация о потенциальных покупателях формируется на основе базы Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности (ТНВЭД). Доступ к базе предоставляется первым руководителям компаний через ссылку в SMS-сообщениях. В случае заинтересованности предприниматели могут обратиться по указанному в SMS-рассылке номеру или ознакомиться с сайтами потенциальных покупателей. Благодаря этой опции отечественные производители смогут более эффективно находить и привлекать новых покупателей.

Кроме того, для удобства пользователей в eGov Business предусмотрен выпуск ЭЦП по новому формату ГОСТ 2015. Пользователи могут подписывать документы с помощью 4-значного PIN-кода или через встроенную биометрию (Face ID/Touch ID).

С момента запуска мобильного приложения eGov Business его скачали более 45 тысяч раз. Количество пользователей iOS составило 31 тыс., а Android — 15,2 тыс.