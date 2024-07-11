В Астане запускают электронное зачисление в восемь новых школ

Внедрена новая система SmartNation.

В столице запускается автоматизированный портал приема документов в школы SmartNation, который начнет работать с 11 июля, передает Liter.kz.

Электронное зачисление будет проводиться в восемь новых комфортных школ:

1. СШ № 104, ул. Орынбор и № 37;

2. СШ № 103, пр. Мангилик Ел и ул. Е 497;

3. СШ № 99, пер. ул. Кабанбай батыра и Сыганак;

4. СШ № 101, ул. Толе би и Е758;

5. СШ № 111, ул. Толе би — 24;

6. СШ № 106, ул. С-189 и 12-207;

7. СШ № 105, ж. м. Коктал, район пер. ул. Улытау — ул. Наурыз;

8. СШ № 102, ул. А. Байтурсынулы.

В акимате пояснили ситуацию с образованием очередей при приеме документов в среднюю школу № 101, расположенную по улице Толе би, построенную в рамках проекта «Комфортные школы».

«С 9 июля начался прием документов. Из-за того, что прием проводился только в бумажном виде, возникли очереди. Прием документов для поступления в школу через электронную систему Egov предусмотрен только для первых классов. Государственная услуга по переводу ребенка из одной школы в другую не автоматизирована. В настоящее время количество лиц, принимающих документы от родителей, увеличили в два раза, а также проводятся работы по запуску автоматизированного портала приема документов SmartNation, который начнет работать с 11 июля», — объяснили в акимате.