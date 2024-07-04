BNB в Казахстане: преимущества и возможности использования

Это касается не только внутреннего использования на бирже: в последние годы токен стал очень популярным.

Все больше людей интересуется инвестированием в криптовалюты. В последние годы курс биткоина к доллару стремительно возрастал, привлекая внимание инвесторов. Тем не менее, существуют и другие активы, в которые можно инвестировать для разнообразия портфеля. Один из перспективных вариантов — BNB.

Впервые монета появилась в 2017 году. Вначале она использовалась для снижения комиссий внутри платформы и была очень популярна среди пользователей биржи Binance. BNB обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и скорость транзакций.

Преимущества криптомонеты

Сейчас владельцы токена получают массу преимуществ. С его помощью можно оплачивать товары и услуги, рассчитываться за транзакции в Binance Smart Chain, участвовать в эксклюзивных продажах новых токенов и пользоваться другими возможностями.

С помощью BNB можно экономить до 25% на комиссиях за спотовую торговлю. Сберечь можно еще больше, если присоединиться к VIP-программе. Кроме того, есть возможность получать вознаграждение с Binance Launchpool (инструмент для фарминга токенов).

До 25% можно сэкономить и на маржинальной торговле. Владельцы монеты получают доступ к эксклюзивной продаже токенов на Binance Launchpad. Нужно лишь заблокировать определенную часть своих BNB, чтобы получить вознаграждение.

Владельцы монеты могут экономить 10% на комиссиях за торговлю фьючерсами. Нужно лишь внести BNB в стейкинг и получить вознаграждение. Также удобно использовать BNB для проведения криптовалютных платежей (отправка и получение).

То есть использование криптомонеты предоставляет массу преимуществ своему владельцу. Это касается не только внутреннего использования на бирже: в последние годы токен стал очень популярным.

Как можно использовать BNB

Сейчас этот криптовалютный актив может использоваться для разных задач:

оплаты;

бронирования отелей, авиабилетов, жилья;

денежных переводов друзьям и близким людям;

покупки авторских прав на музыку;

покупок внутри игровых сервисов;

оформление подписок на сервисы;

создания смарт-контрактов;

найма фрилансеров;

использования облачных серверов;

инвестиций и кредитования;

торговли акциями и т. д.

Таким образом, возможности внутренней монеты биржи стали намного шире. С каждым днем возможности использования токена становятся все шире.

Перспективы токена

За последние пять лет токен демонстрирует стойкую тенденцию к росту. За этот период стоимость BNB выросла более чем на 1700%. Если в 2021 году криптовалюта стоила всего 21 доллар, то к середине 2024 года ее курс превышает 575 долларов.

Исследователи рынка криптовалют утверждают, что в ближайшем будущем рост курса сохранится. Уже в 2026 году он преодолеет отметку в 600 долларов, в 2027 — 700, а в 2028 — 850. Стоит отметить, что это самые скромные прогнозы. Другие специалисты утверждают, что уже в 2027 году криптовалюта BNB будет стоить более тысячи долларов за монету.

То есть BNB — отличный вариант для инвестирования, так как он намного доступнее многих других вариантов, при этом тенденция роста будет сохраняться.