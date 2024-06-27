Шоу дронов пройдет в Астане ко Дню столицы

Его организуют за счет спонсорских средств.

6 июля — на День столицы — в Астане будет организовано световое шоу дронов. Об этом сообщил столичный акимат, передает Kazpravda.kz.

«С 26 июня по 4 июля будут осуществляться технические взлеты, которые позволят проверить техническое состояние и работоспособность аппаратуры. Финальную картинку жители и гости столицы увидят 6 июля на территории ЭКСПО. О времени сообщим дополнительно», — говорится в сообщении акимата.

целом, к празднованию Дня столицы запланировано порядка 100 разноплановых мероприятий, в том числе в жилых массивах города. Большая часть — бесплатные для всех жителей и гостей города.