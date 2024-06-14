Новые камеры будут выявлять безбилетников в автобусах Астаны

Только на одном автобусе система видеонаблюдения выявила более 2 тыс. случаев безбилетного проезда.

Столичная транспортная компания City Transportation Systems сообщила о запуске проекта «Система видеоаналитики в общественном транспорте города Астана». Цель проекта – улучшение качества обслуживания пассажиров, снижение числа безбилетников и повышение безопасности в общественном транспорте, передает Kazpravda.kz.

«В рамках пилотного этапа проекта 2 мая на одном автобусе маршрута №24 были установлены камеры, роутеры и бортовой компьютер, позволяющие анализировать данные в режиме реального времени. Камеры, расположенные напротив каждой двери, подсчитывают вошедших пассажиров и сопоставляют данные об оплате. Это позволяет точно определять время и участки маршрута, где наблюдается наибольшее количество безбилетников. Также информация в реальном времени поступает департаменту транспортного контроля CTS», – говорится в официальном сообщении.

С момента пилотного запуска видеонаблюдения только на одном автобусе система выявила более 2 тыс. случаев безбилетного проезда. Однако к пассажирам штрафные санкции пока не применялись. О полном запуске и ходе реализации проекта в CTS сообщат дополнительно.